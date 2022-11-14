Желтые бочки с песком на улицах во Владивостоке вызывают вопросы у местных водителей

Всего в городе установили 74 бочки. Фото: принтскрин видео.

На одной из улиц в приморской столице местные жители заметили желтые бочки с песком. Поставили их для того, чтобы помочь застрявшей машине. Но водители отметили, что около емкостей нет лопат, и как быть, если ее нет и в автомобиле? «Комсомольская правда – Владивосток» попыталась разобраться в вопросе.

Как рассказали редакции в пресс-службе администрации, лопата не нужна, даже когда песок замерзнет после непогоды. Дело в том, что он упакован в строительные мешки, поэтому если ваша машина не может поехать, достаточно взять пакет и высыпать его содержимое под колеса автомобиля.

Бочки установили на самых сложных участках, на которых водители не могут нормально подняться или спуститься. Например, емкости с песком появились на улицах Бестужева, Жигура, Крыгина, Нерчинской, Руднева, Стрелочной – всего 74 адреса. Уберут их только тогда, когда закончится зима.

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