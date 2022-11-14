Юноша без прав устроил смертельное ДТП в Приморье

105 ДТП: 15 – с пострадавшими, 90 – с материальным ущербом. 3 человека погибли, 21 травмирован Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авария со смертельным исходом произошла в Приморье на минувших выходных. Об этом сообщили в полиции. 22-летний парень устроил ДТП, в котором погибли двое человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на втором километре трассы Дальнегорск – Краснореченский. Там столкнулись два авто – Toyota Crown и Nissan Serena. За рулем «Крауна» находился 22-летний парень, у которого, как сообщили в полиции после инцидента, не было водительского удостоверения. Водитель направлялся из села Краснореченский в Дальнегорск. По неизвестным пока причинам он потерял управление своим транспортом и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Сереной».

Итогом аварии стали две смерти: погибли 21-летний пассажир «Крауна» и 49-летний водитель «Серены». Предполагаемого виновника аварии госпитализировали в лечебное учреждение.

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