Жителей Владивостока познакомили с обычаями и особенностями Индии

Индийские танцы. Фото: Дворец детского творчества

Основы оздоровительной йоги, красочные сари, ароматный чай, индийские лакомства и многое другое – все это было на ярком фестивале «Эстафета дружбы Россия – Индия». Мероприятие прошло на выходных во Дворце детского творчества во Владивостоке в рамках 75-й годовщины независимости Республики. Среди почетных гостей был генеральный консул страны в приморской столице Сай Мурали, а также заместитель главы администрации города Дарья Стегний, которая отметила, что рада прикоснуться к уникальной и богатой культуре этого удивительного государства.

На площадке можно было найти себе занятие по душе. Начали мероприятие с оздоровительной йоги – желающим показали дыхательные упражнения, положительно влияющие на организм. Для любителей логики подготовили столики с одной из самых древних игр – шахматами, родиной которых считается именно Индия. Полторы тысячи лет назад существовало развлечение под названием чатуранга, которое заимствовали персы, они же видоизменили игру и назвали ее шатрандж. Близкий к современному облик шахматы приобрели в конце XV века.

После физической и умственной активности гостям предложили попробовать ароматный чай и индийские лакомства.

Ждали посетителей и различные творческие занятия. Кто-то осваивал искусство ранголи и выложил картину из цветного песка, другие рисовали особые узоры хной – мехенди – на теле, а самые юные посетители поучаствовали в мастер-классах – делали лотосы и слонов из бумаги, мастерили браслеты из бисера.

Ребята рисуют мехенди. Фото: Дворец детского творчества

Яркий концерт с традиционными индийскими и русскими танцами закрыл насыщенный фестиваль. Среди выступающих были и коллективы Дворца детского творчества: ансамбль русской песни «Сударушка», музыкальный театр «Овация», хореографический ансамбль Kid’s style, ансамбль индийского танца «Дости», а также студия индийского танца «Аруна» из Находки.

– Россию и Индию связывают давние дружественные отношения, – отметил директор муниципального Дворца детского творчества Андрей Волков. – А такой фестиваль становится уже некой традицией для Владивостока – во Дворце детского творчества он проходит второй год. Мы постарались объединить в программе много разнообразных мероприятий, которые ближе познакомили жителей и гостей нашего города с обычаями и особенностями этой страны. Надеемся, что и в следующем году наше учреждение объединит под одной крышей индийскую и русскую культуры.

Кстати говоря, с августа по сентябрь в Приморской картинной галерее проходила выставка детских рисунков «Индия. Путь к свободе». Экспозиция была приурочена к 75-й годовщине независимости Индии и проходила в рамках фестиваля «Азади Ка Амрит Махотсав».

Выставка детских рисунков. Фото: Приморская государственная картинная галерея

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