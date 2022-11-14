В Приморье задавили пешехода, который лежал на проезжей части

Сейчас специалисты проводят проверку по факту ДТП Фото: Сергей ГАПОН

Смертельная авария с участием пешехода произошла в Приморье на минувших выходных. Об этом сообщила полиция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло в селе Барабаш, что в Хасанском районе Приморского края. Автомобиль марки Toyota Carina под управлением мужчины наехал на пешехода, который в этот момент лежал посередине правой полосы на проезжей части. Все случилось в темное время суток, да и к тому же на этом участке трассы темно – отсутствует освещение.

Участок, где произошла авария со смертельным исходом Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полиции рассказали, что стаж вождения у рулевого 22 года, в текущем году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения его не привлекали.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

– Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, – уточнили в ведомстве.

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