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НовостиВладивосток14 ноября 2022 4:07

В Приморье задавили пешехода, который лежал на проезжей части

За минувшие выходные на дорогах Приморья погибли три человека
Арсений СЕРГЕЕВ
Сейчас специалисты проводят проверку по факту ДТП

Сейчас специалисты проводят проверку по факту ДТП

Фото: Сергей ГАПОН

Смертельная авария с участием пешехода произошла в Приморье на минувших выходных. Об этом сообщила полиция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло в селе Барабаш, что в Хасанском районе Приморского края. Автомобиль марки Toyota Carina под управлением мужчины наехал на пешехода, который в этот момент лежал посередине правой полосы на проезжей части. Все случилось в темное время суток, да и к тому же на этом участке трассы темно – отсутствует освещение.

Участок, где произошла авария со смертельным исходом

Участок, где произошла авария со смертельным исходом

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полиции рассказали, что стаж вождения у рулевого 22 года, в текущем году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения его не привлекали.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом.

– Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, – уточнили в ведомстве.

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