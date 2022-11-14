В Приморье задавили пешехода, который лежал на проезжей части

Сейчас специалисты проводят проверку по факту ДТП
Фото: Сергей ГАПОН
Смертельная авария с участием пешехода произошла в Приморье на минувших выходных. Об этом сообщила полиция. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
ЧП произошло в селе Барабаш, что в Хасанском районе Приморского края. Автомобиль марки Toyota Carina под управлением мужчины наехал на пешехода, который в этот момент лежал посередине правой полосы на проезжей части. Все случилось в темное время суток, да и к тому же на этом участке трассы темно – отсутствует освещение.
Участок, где произошла авария со смертельным исходом
Фото: УМВД России по Приморскому краю
В полиции рассказали, что стаж вождения у рулевого 22 года, в текущем году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения его не привлекали.
Сейчас специалисты проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом.
– Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, – уточнили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юноша без прав устроил смертельное ДТП в Приморье
За прошедшие выходные в регионе зафиксировано 105 аварий (подробнее)
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.