Оцифрованные «Александровские высоты»: жилой комплекс в Уссурийске подключил платформу «Ростелеком Ключ»

ЖК «Александровские высоты». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил сервисы экосистемы «Ростелеком Ключ» в жилом комплексе «Александровские высоты» в Уссурийске. Новостройка из трех многоквартирных домов стала самым крупным объектом, где компания внедрила цифровую платформу в Приморском крае в 2022 году.

Входы в подъезды домов ЖК оснащены умными домофонами. Они позволяют открыть дверь в подъезд дистанционно: видеовызов с домофонной панели поступает в мобильное приложение. Пользователь видит звонящего, может с ним поговорить и впустить нажатием кнопки на телефоне, даже если находится за пределами дома и города. Также в приложении жильцы могут установить режим «не беспокоить» или назначить гостевой код доступа. Архив записей с камеры домофона хранится в личном кабинете, поэтому всегда можно проверить, кто и в какое время заходил в подъезд.

На фасадах домов и в подъездах специалисты компании установили 28 камер видеонаблюдения. Современные IP-видеокамеры обладают широким углом обзора и оснащены объективом, который позволяет снимать картинку с высоким разрешением и детализацией. Уличные камеры будут работать при любых атмосферных воздействиях, а благодаря инфракрасной подсветке съемка происходит и ночью. С помощью видеозаписей, хранящихся в облаке провайдера, управляющим компаниям легко выявить лиц, испортивших имущество на территории ЖК.

«Умный домофон». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Также на въездах к домам «Ростелеком» установил три умных шлагбаума. Они исключают несанкционированный заезд чужого транспорта и повышают безопасность дворовой площадки. Шлагбаум открывается через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Там же жильцы могут сгенерировать гостевой код, который передается знакомым, курьерам или спецслужбам для заезда на территорию ЖК. В личном кабинете управляющие компании могут ознакомиться с архивом записей и узнать, кто и когда пользовался шлагбаумом.

Запасные выходы ЖК «Александровские высоты» «Ростелеком» подключил к системе контроля и управления доступом. Она позволяет блокировать двери для «чужих». Так в дом попадают только жильцы, прикладывая к считывателю ключ, которым открывается и домофон.

– Первый многоквартирный дом в Приморском крае мы оснастили платформой «Ростелеком Ключ» в апреле 2020 года. С тех пор количество оцифрованных нами домов достигло 28-ми. Внедрение умных сервисов в ЖК «Александровские высоты» доказывает, что спрос на современные технологии растет не только во Владивостоке, но и в других районах края. Мы не намерены останавливаться, потому что и представители управляющих компаний, и пользователи подтверждают конкретную пользу от применения сервисов системы. Они делятся обратной связью и говорят, что элементы «Ростелеком Ключа» помогают чувствовать себя безопаснее в их домах, подъездах и на придомовых территориях. А застройщики отмечают, что дома с умной начинкой выглядят более привлекательно для покупателей недвижимости, – рассказал руководитель направления по работе с застройщиками и УК региональной дирекции «Восток» ПАО «Ростелеком» Анатолий Сергеев.

Приложение «Ростелеком Ключ». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Помимо «Умного домофона», «Комплексного видеонаблюдения», «Умного доступа» и «Умного шлагбаума» застройщики и управляющие организации могут установить в своих домах «Умные счетчики». Сервисы подключаются выборочно или в комплексе, а жителям доступны в едином приложении.

– В работе над проектами компании мы стараемся продумать максимально кропотливо все моменты: какое будет освещение в подъездах, удобно ли для всех расположена детская площадка, где организовать место для выгула домашних питомцев и главное – как создать чувство комфорта и безопасности у жильцов наших домов. После знакомства с универсальными инструментами «Ростелеком Ключа» ответ на последний вопрос нашелся довольно быстро. Мы решили придерживаться комплексного подхода и внедрить сразу несколько сервисов одновременно: умный домофон, комплексное видеонаблюдение, умный доступ и умный шлагбаум. Уверен, что жильцы оценят их удобство, а потенциальные новоселы будут все больше обращать внимание на цифровые услуги, доступные в новой недвижимости, – отметила начальник технического отдела СЗ «Высота» Татьяна Литвинова.

– Самое первое впечатление от появления «Ростелеком Ключа» в жизни нашей семьи – понимание, что домофонная трубка в квартире стала не нужна. Гораздо удобнее теперь «встречать» гостей через мобильное приложение. Мы недавно переехали в ЖК «Александровские высоты», и уверен – когда полностью разберемся во всем функционале цифровой платформы, ежедневный быт уже не станет прежним. Ко всему хорошему ведь так быстро привыкаешь, – поделилась жительница ЖК «Александровские высоты» Екатерина.

Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте https://key.rt.ru/ и по телефону 8 800 301 05 50.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.