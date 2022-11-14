Эксперты назвали дефицитные профессиональные сферы Приморского края

В крае зафиксировали низкий уровень конкуренции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Служба исследований hh.ru проанализировала количество приморских вакансий и резюме, которые были опубликованы в октябре 2022 года. Специалисты выяснили, что в крае наблюдается низкий уровень конкуренции – 2,8 резюме на место.

Как показали исследования, самыми высокими показателями могут похвастаться профессиональные области «Юристы» – пять резюме на вакансию, «Начало карьеры, студенты» – 4,9 резюме, а третье место между собой поделили сферы «Административный персонал» и «Управление персоналом» – по 2,9 резюме.

И несмотря на эти высокие показатели, в 16 профессиональных сферах из 29 наблюдается дефицит кадров. К таким областям относятся «Добыча сырья» (0,2 резюме на вакансию), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,3 резюме), «Рабочий персонал» и «Медицина, фармацевтика» (по 0,4 резюме).

– Для работодателей сейчас непростая ситуация. Снова обнажился тот яркий дефицит, который сохранялся на протяжении всего прошлого года. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, – рассказала руководитель направления клиентской ориентированности hh.ru Наталья Данина.

Такую ситуацию эксперт назвала соискательским рынком рабочих линейных синеворотничковых профессий. По ее словам, число вакансий резко сократилось весной, быстро возросло летом, а осенью аналитики зафиксировали подъем спроса, который может повышаться дальше, а вот активность людей на рынке труда снижается.

– В сфере «Строительство» динамика по вакансиям схожа с картиной по рабочему персоналу, поскольку категории очень похожи. И там, и тут требуются рабочие руки и линейный персонал. Если смотреть на динамику резюме, то активность людей за последние несколько месяцев снизилась.

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