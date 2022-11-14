Водители Владивостока игнорируют выделенные полосы для автобусов

На выделенной полосе нередко можно заметить личный транспорт. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Совсем недавно на владивостокских дорогах появилось нововведение – выделенные полосы для общественного транспорта. Пока они функционируют в тестовом режиме, так как власти изучают, как это работает в нашем обществе. И, увы, не все водители отнеслись с пониманием к современному решению – многие из них регулярно проезжают по опустевшим полосам и даже паркуются на них. Это видно благодаря объективному и беспристрастному «судье» – паркону, установленному в автомобиле, который уже курсирует по маршрутам и автоматически фиксирует нарушения. Директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока Александр Гревцев отметил – за это грозят штрафы (до 1500 рублей согласно статье 12.17 КоАП РФ) и даже эвакуация машины.

– Выделенная полоса для общественного транспорта уже работает, и многие пассажиры общественного транспорта успели оценить ее по достоинству – проезд стал быстрее и комфортнее.

Водители паркуются на специальных участках для общественного транспорта. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Руководитель организации добавил, что в ближайшем будущем разлинуют и другие улицы дальневосточной столицы. Точной даты пока нет. Однако мы напомним, что первые 2,5 километра полосы для автобусов и такси появились в центре города. Маршрут «опоясывает» несколько кварталов: он начинается от остановки «Покровский парк», идет вниз по переулку Павленко (тот самый небольшой участок дугой), после – по Алеутской до поворота на Светланскую, дальше заворачивает на Океанский проспект и длится до остановки «Комарова». «Комсомолка» уже показывала схему движения.

За порядком следит паркон. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Вскоре, отметили в мэрии, кроме паркона начнут действовать и другие камеры – стационарные и передвижные в общественном транспорте.

Напомним, вместе с этим решением власти вводят в эксплуатацию ряд платных парковок. Их стоимость уже известна. А мы, в свою очередь, подробно рассказывали, как ими пользоваться.

Отметим, Владивосток – не единственный город в России, где активно развивают выделенные полосы. Например, новая разлиновка появилась в Челябинске, а в Барнауле появляются камеры наблюдения.

Устройство фиксирует нарушения. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

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