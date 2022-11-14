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НовостиВладивосток14 ноября 2022 5:59

Водители Владивостока игнорируют выделенные полосы для автобусов

За нарушения автолюбители могут получить штрафы
Екатерина ТИХАЯ
На выделенной полосе нередко можно заметить личный транспорт.

На выделенной полосе нередко можно заметить личный транспорт.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Совсем недавно на владивостокских дорогах появилось нововведение – выделенные полосы для общественного транспорта. Пока они функционируют в тестовом режиме, так как власти изучают, как это работает в нашем обществе. И, увы, не все водители отнеслись с пониманием к современному решению – многие из них регулярно проезжают по опустевшим полосам и даже паркуются на них. Это видно благодаря объективному и беспристрастному «судье» – паркону, установленному в автомобиле, который уже курсирует по маршрутам и автоматически фиксирует нарушения. Директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока Александр Гревцев отметил – за это грозят штрафы (до 1500 рублей согласно статье 12.17 КоАП РФ) и даже эвакуация машины.

– Выделенная полоса для общественного транспорта уже работает, и многие пассажиры общественного транспорта успели оценить ее по достоинству – проезд стал быстрее и комфортнее.

Водители паркуются на специальных участках для общественного транспорта.

Водители паркуются на специальных участках для общественного транспорта.

Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Руководитель организации добавил, что в ближайшем будущем разлинуют и другие улицы дальневосточной столицы. Точной даты пока нет. Однако мы напомним, что первые 2,5 километра полосы для автобусов и такси появились в центре города. Маршрут «опоясывает» несколько кварталов: он начинается от остановки «Покровский парк», идет вниз по переулку Павленко (тот самый небольшой участок дугой), после – по Алеутской до поворота на Светланскую, дальше заворачивает на Океанский проспект и длится до остановки «Комарова». «Комсомолка» уже показывала схему движения.

За порядком следит паркон.

За порядком следит паркон.

Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Вскоре, отметили в мэрии, кроме паркона начнут действовать и другие камеры – стационарные и передвижные в общественном транспорте.

Напомним, вместе с этим решением власти вводят в эксплуатацию ряд платных парковок. Их стоимость уже известна. А мы, в свою очередь, подробно рассказывали, как ими пользоваться.

Отметим, Владивосток – не единственный город в России, где активно развивают выделенные полосы. Например, новая разлиновка появилась в Челябинске, а в Барнауле появляются камеры наблюдения.

Устройство фиксирует нарушения.

Устройство фиксирует нарушения.

Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

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