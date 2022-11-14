Серьезные морозы ожидаются на северо-востоке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей края на предстоящей рабочей неделе. По информации специалистов, ночи обещают быть морозными, столбики термометров в темное время суток опустятся до -8…-14°C, на северо-востоке – до -17°C, а на южном побережье – до 0…-5°C. Днем температура воздуха начнет подниматься до +2…+8°C, а на северо-востоке достигнет -3°C.

В ночь на 17 ноября погодная обстановка резко изменится. По территории Хабаровского края начнет смещаться циклон, который вызовет небольшой снег на севере Приморья. Температура воздуха поднимется на 2-5 градусов, а днем столбики термометров покажут до +3…+8°C.

В пятницу, 18 ноября, с запада вновь придет малоактивный циклон, но он не вызовет существенных осадков в Приморье.

Во Владивостоке ожидается спокойная погода, осадки не предвидятся. В начале недели ночные температуры воздуха будут достигать -1…-4°C, а днем +2…+5°C. В ночь на 17 и 18 ноября столбики термометров покажут 0…+3°C, а днем потеплеет до +5…+8°C.

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