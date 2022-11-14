Специалисты обновили 2,7 километра дороги. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

На минувшей неделе дорожники завершили асфальтирование дороги на острове Русский. Вместо пыльной грунтовки здесь появилось 2,7 километра новой трассы, о которой давно мечтали местные жители.

Строительство дороги от Университетского проспекта в сторону поселка Экипажный началось еще в 2021 году, тогда специалисты заасфальтировали 1,3 километра. Как рассказали в управлении дорог администрации Владивостока, в 2022 году объем работ значительно увеличился.

Работы начались еще в 2021 году. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

– Чтобы новая комфортная дорога стала непрерывной от Университетского проспекта до Экипажного, осталось сделать около 1,5 километра. Планируем эту работу провести в следующем году, – поделились в управлении дорог администрации Владивостока.

Специалисты сделали два участка – со стороны Ворошиловской батареи и со стороны Экипажного. Сейчас компании-подрядчику осталось закончить последние штрихи: нанесение разметки и монтаж лееров на опасных участках.

Работами по асфальтированию дороге на острове занимается компания «ИнвестСтройТорг». Благоустройство трассы началось после рабочей поездки губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы города Константина Шестакова, идею также одобрил и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Дорожники обновили два участка. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Мэр надеется, что инициативу поддержат и в следующем году, чтобы заасфальтировать весь участок от Университетского проспекта до Экипажного.

На ремонт дорог на острове Русский и в центре приморской столицы из федерального бюджета выделили 300 миллионов рублей.

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