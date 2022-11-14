Удар стихии в Приморье не повлиял на работу электросетевого комплекса ДРСК

Фото: АО «ДРСК»

Энергообъекты Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) показали высокий уровень надежности при прохождении циклона 12 и 13 ноября в Приморье. Режим повышенной готовности, объявленный в филиале с 8:00 часов утра 11 ноября, отменен в понедельник, 14 ноября, энергетики компании работают в штатном режиме.

Напомним, что в прошлые выходные, 12 и 13 ноября, в Приморском крае наблюдалось значительное ухудшение погодных условий. Осадки в виде дождя и мокрого снега во Владивостоке и других районах региона сопровождались порывами сильного ветра до 23 метров в секунду.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий накануне, 11 ноября, в приморском филиале ДРСК был введен режим повышенной готовности. Энергетики подготовили дополнительные силы и средства для ликвидации возможных неблагоприятных последствий непогоды на электросетевом комплексе.

Однако прохождение циклона, несмотря на осадки и сильный ветер, кардинально не повлияло на работу электросетевого комплекса ДРСК. В отдельных районах края специалисты фиксировали локальные аварийные отключения электроэнергии, которые оперативно устранялись заранее подготовленными бригадами энергетиков. Стоит отметить, что энергообъекты ДРСК успешно выдержали и первый сильнейший снегопад в конце ноября 2021 года.

Снижение аварийности в сетях (аварийность за два года снизилась в среднем на 20%) является закономерным промежуточным результатом работы компании по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей. С 2021 года энергетики Приморских электрических сетей реализуют программу модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК), одной из основных целей которой является повышение защищенности линий электропередачи от воздействий неблагоприятных погодных условий. За прошедший год ДРСК выполнила значительный ряд мероприятий по модернизации, реконструкции и строительству энергообъектов на территории Приморского края.

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