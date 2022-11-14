Отключения связаны с плановыми и аварийными ремонтными работами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Приморья предупреждают об отключении холодной воды. ХВС будут отключать с начала недели по 16 ноября, а также 22-го числа.

Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», 15 ноября во Владивостоке воды не будет с 9:00 до 20:00. Из-за аварийных ремонтных работ без ХВС останутся жители домов на Тунгусской, 44, 44а, 46, 48, 61, 61/1, 63, 65, 65а, 67, 69.

В среду, 16 ноября, из-за планового ремонта прекратят подачу воды в следующих населенных пунктах: село Вольно-Надеждинское, поселок Де-Фриз, Зима Южная, Новый, Прохладное. Жителям придется терпеть неудобство с 8:00 до 23:45. В этот же день с 9:00 до 16:00 без ХВС останутся владивостокцы, проживающие на Тобольской, 25, 27, 29, до 20:00 – на Адмирала Кузнецова, 54, 54а, 56в.

Воду отключат и на следующей неделе, 22 ноября, в 10:00 в домах: на Гассе, 3; Лянчихинского, 1, 2, 3 стр. 2; Маяковского, 9, 11; Успенского, 39, 47, 49, 51, 53, 62, 62а, 65, 74а; Фанзаводе, 1 стр. 5, 1 стр.11; Фета, 24, 26, 28. Вернут ХВС в 18:00.

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