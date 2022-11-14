Стало известно, когда в Приморье закрывается сезон навигации маломерного флота

Решение вступает в силу с 15 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По указу губернатора в Приморье закончится сезон навигации маломерного флота. Ему запретят курсировать уже 15 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

В министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что запрет традиционно коснется маломерных судов, которые находятся под надзором Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

– Решение вступает в силу с 15 ноября. За соблюдением его исполнения будет следить ГИМС, – уточнили в ведомстве. По статье 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов» в случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.

До следующего года придется забыть о поездках по морю. Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала про закрытие сезона в 2021 году. Тогда он закончился также 15 ноября.

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