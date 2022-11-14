В Приморье пожар охватил частный дом

Никто не погиб и не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморском крае, а точнее – в Надеждинском муниципальном округе, пожар охватил частный жилой дом. На место сразу же отправились пожарно-спасательные подразделения. Об этом «КП – Владивосток» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Все произошло в урочище Сиреневка, в СНТ «Ландыш 1». Загорелся частный дом. Туда сразу же прибыли сотрудники 14 отряда противопожарной службы. Видео, на котором видно горящее здание, выложили очевидцы в Telegram-канал. Причина возгорания еще устанавливается, как и ущерб. Пока известно только то, что погибших и пострадавших нет.

Всего в тушении было задействовано 2 единицы пожарной техники и 5 человек из числа краевой противопожарной службы. Напомним, что до этого «Комсомольская правда – Владивосток» писала про ночной пожар в частном доме в Уссурийске. Огонь уничтожил 10 квадратных метров крыши.

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