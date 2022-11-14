В Приморье экс-депутат оставил женщину без трехкомнатной квартиры и крупной суммы денег

После сбора доказательств преступнику предъявят обвинения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего депутата Думы ЗАТО Фокино Приморского края подозревают в мошенничестве. Он обманул женщину, из-за чего та осталась без трехкомнатной квартиры и 1,7 миллиона рублей. Подробнее – в материале «КП».

С января 2016 года по декабрь 2017 года подозреваемый убеждал женщину продать свою трехкомнатную квартиру в городе Фокино. Это было ее единственное жилье. Обман экс-депутата заключался в том, что подобное жилое помещение стоило не менее 2 миллионов рублей, при том что продать его он просил за 850 тысяч.

Мужчина предложил сделку: он обязался купить за вырученные деньги пострадавшей и ее сыну двухкомнатную и однокомнатную квартиры. На такой вариант женщина и согласилась.

В конце концов, бывший депутат продал квартиру, но купил взамен не две обещанные, а лишь одну однокомнатную для сына за 300 тысяч рублей. Именно так он обманул пострадавшую на сумму не менее 1,7 миллиона рублей.

На мужчину уже завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования допрошены свидетели, изъята документация. После сбора доказательств преступнику предъявят обвинения.

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