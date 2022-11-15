Гость из Азии во Владивостоке привлек внимание полицейских с помощью кофемолки

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке 24-летний мигрант из Средней Азии решил промышлять продажей наркотиков. Ничего не смущаясь, партию продукции мужчина закупил (или изготовил сам) прямо в свой номер в хостеле. Однако именно там его с поличным поймали оперативники, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», диацетилморфин (героин) подготовил подозреваемый с помощью кофемолки. В ней он измельчал дурман. В итоге кофемолку с 300 граммами героина и изъяли полицейские. Мужчина планировал с помощью «закладок» распространить свою продукцию во всех районах дальневосточного центра.

В отделе полиции юноша признался, но уголовного дела все-таки не избежать. Санкция вменяемой статьи за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков может дойти и до 20 лет лишения свободы. Вероятно, признание поможет выбить чуть более лояльный срок.

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