Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Спасске-Дальнем

Стрелял житель города из охолощенного автомата Калашникова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчиной, который устроил стрельбу на улице Ленинской в Спасске-Дальнем, оказался ранее судимый местный житель. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали редакции в пресс-службе УМВД по Приморью, сотрудники следственно-оперативной группы изучили место, где все произошло, и изъяли четыре гильзы, а также узнали, кто стрелял из автомата. Это был ранее судимый 31-летний житель Спасска-Дальнего.

Оказалось, что мужчина приехал к зданию кафе вместе со своими знакомыми, но на улице по каким-то причинам он поругался с 19-летним парнем, который также был не один. Во время ссоры подозреваемый ненадолго отлучился, а вернулся с охолощенным автоматов в руках, из которого несколько раз выстрелил в землю, никто из участников конфликта не пострадал.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до семи лет.

Охолощенное оружие (автомат Калашникова), а также снаряженный магазин с патронами у приморца изъяли, они послужат вещественными доказательствами в уголовном деле.

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