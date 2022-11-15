Дальневосточная столица, въезд на Золотой мост Фото: Анна СОБОЛЬ

Во вторник, 15 ноября, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают день без осадков, ветер возьмет направление с запада, а воздух прогреется до 7 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице сегодня небольшая облачность. Дождей не ожидается. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада. Утром температура воздуха была минусовая: -2...-4 градуса. В течение дня значения поменяются на плюсовые: +2...+4°С.

В соседнем Уссурийске также без осадков и немного облачно. Ветер слабый до умеренного, северный. А вот температура воздуха утром здесь была гораздо ниже: 11-13 градусов мороза. Днем ожидается до 5 градусов со знаком плюс.

В Находке +4...+6°C, утром -2...-4°C. небольшая облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного.

Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, самым холодным 15 ноября во Владивостоке было в 1950 году – фиксировалась температура -15,8 °С. Максимальная температура воздуха +12,4 °С отмечалась в 1957 и 1961 годах.

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