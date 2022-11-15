Такой «поворот», считают в Москве, разморозит трехлетнюю паузу в отношениях двух стран. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр южнокорейского города Тонхэ Сим Гю Она прибыл во Владивосток в рамках деловой поездки. Одной из задач визита стала презентация новых возможностей южнокорейского порта. В программе мероприятия, прошедшего 14 ноября, обсудили вопросы взаимодействия в области переработки минтая, краба, креветки, другой рыбопродукции. Итогом встреч стало подписание подмосковным агрохабом «Селятино» соглашения о мультимодальном транспортном сообщении с Донхэ. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза Московской области. Что это значит – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Представители корейского бизнеса смогут поставлять на российский рынок автомобили в контейнерах, как и другие промышленные товары – разумеется, маршрут построен через дальневосточный центр. В сторону Донхэ, в свою очередь, будут экспортироваться российская переработанная древесина и продукты фермерских хозяйств. От «Селятино» поставляться будут корма для животных, мука, замороженный минтай.

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, это размораживает трехлетнюю паузу в российско-корейских официальных отношениях. Уже в ближайшее время начнутся поставки говядины и свинины в страну из нашего государства.

В марте Южная Корея частично присоединилась к санкциям США и ЕС против России. Страна ограничила экспорт 57 «нестратегических» товаров, включая полупроводники, компьютеры и другую электронику.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.