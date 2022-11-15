Приморский край стал одним из самых читающих регионов России

Конкурс «Самый читающий регион» проводился почти весь 2022 год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморский край по итогам конкурса вошел в число самых читающих регионов страны. Об этом сообщает правительство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конкурс «Самый читающий регион» проводился почти весь 2022 год. Участие в нем принимали 82 региона, Приморский край вошел в двадцатку самых читающих из них.

Президент Российского книжного союза, председатель жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Сергей Степашин лично поздравил Приморье и его жителей, направив письмо губернатору края Олегу Кожемяко.

– Хотел бы особо отметить вклад вашего региона в развитие литературы в культурном пространстве страны и в продвижении книги и чтения, а также ответственность и усилия сотрудников, достойно представивших Приморский край в присланных на конкурс материалах, – говорится в сообщении.

Регион на конкурсе представлял проект под названием «Год Александра Фадеева в Приморском крае». Речь идет о мероприятии, в котором приняли участие 123 библиотеки из 23 муниципальных образований региона. Местные библиотеки внесли огромный вклад и провели ряд мероприятий – от опроса о степени знакомства пользователей библиотек с творчеством Фадеева до видеолектория «Книги, которые потрясли мир» («Молодая гвардия»), эрудит-марафона «Тропа к Фадееву» и виртуальной выставки «Приглашение к чтению. А. Фадеев».

Помимо этого, в рамках проекта прошла еще и конференция «Александр Фадеев в меняющемся мире», лекция «Фадеевское Приморье», а также чтецкий марафон «Александр Фадеев».