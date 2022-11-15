Ряд домов во Владивостоке останется без воды

Причина отключений – аварийные ремонтные работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром вторника, 15 ноября, в некоторых домах Владивостока отключили воду. Об этом сообщает «Примводоканал». «Комсомольская правда – Владивосток» публикует список адресов, где отсутствует водоснабжение. Подробности – в материале.

Так, по данным ведомства, с 9 часов утра специалисты уже прекратили подачу воды в ряд домов на улице:

Тунгусская, 44, 44а, 46, 48, 61, 61/1, 63, 65, 65а, 67, 69.

Причина отключений – аварийные ремонтные работы. В «Примводоканале» сообщают, что ремонт продлится до самого вечера, а вода вернется в дома потребителей не ранее чем в 20 часов.

Напомним, что накануне во Владивостоке двор одного из домом затопило кипятком. Видео завирусилось в социальных сетях. Причину поломки назвали в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

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