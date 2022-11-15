В Приморском крае на службу призвали более 600 новобранцев

Осенний призыв 2022 в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свыше 600 граждан Приморского края были призваны на военную службу в рамках осеннего призыва 2022 года. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации. В войска отправились более 150 человек, всего в планах – свыше 1300 жителей региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На сборном пункте призывников, конечно же, обеспечивают всем необходимым: формой, согласно принадлежности к виду и роду войск, предметами личной гигиены, банковской картой для получения денег и питания, пока рекрут следует до места, где будет проходить службу.

Приморцев, которые призваны осенью 2022 года, не будут отправлять на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство из новобранцев уедут в соединения и воинские части, находящиеся на территории Восточного военного округа.

В ведомстве также отметили, что из-за того, что осенний призыв чаще всего совпадает со всплеском ОРВИ, в военных комиссариатах за этим пристально следят: измеряют температуру вновь прибывших, проводят тесты на коронавирус, а также носят средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, если это необходимо.

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