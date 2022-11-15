Филиал ПАО «Россети» заменил опорно-стержневую изоляцию на семи ключевых центрах питания Дальневосточного региона

Опорно-стержневые изоляторы. Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока заменил 291 опорно-стержневой изолятор (ОСИ) разъединителей и шинных опор на подстанциях Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей городских агломераций региона, крупных промышленных центров и объектов Байкало-Амурской магистрали.

Опорные изоляторы предназначены для изоляции и крепления шин или токоведущих частей аппаратов на заземленных металлических или бетонных конструкциях, а также для крепления проводов воздушных линий на опорах. Суровые климатические условия Дальнего Востока – сильные морозы, осадки, перепады температуры, ветер – негативно сказываются на состоянии оборудования. Своевременная замена дефектной и выработавшей срок службы опорно-стержневой изоляции позволяет предотвратить возможные аварии на энергообъектах.

Основной объем работ выполнен на энергообъектах Амурской области: 90 единиц оборудования заменено на подстанции 220 кВ «Светлая», обеспечивающей транзит электроэнергии от Зейской ГЭС, и шесть – на подстанции 220 кВ «Февральская», которая снабжает электроэнергией объекты железнодорожной инфраструктуры и горнодобывающие предприятия области.

Замена оборудования произведена на приморских подстанциях 220 кВ «Кировка» и «Уссурийск-2», а также на открытом распределительном устройстве 500 кВ Приморской ГРЭС. Обновлены ОСИ и на подстанции 500 кВ «Комсомольская» в Хабаровском крае, задействованной в транзите электроэнергии, вырабатываемой Бурейским каскадом ГЭС в центральные и восточные районы Хабаровского края.

Кроме того, изоляция разъединителей и шинных опор заменена на подстанции 220 кВ «Лондоко» в Еврейской АО. Замене подлежали отслужившие свой срок и дефектные изоляторы. В качестве замены использованы новые современные высоковольтные изоляторы российского производства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.