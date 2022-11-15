Пенсионеров из Приморья учат, как не стать жертвой мошенничества

На занятиях слушатели курса учатся безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 800 пенсионеров обучились основам финансовой грамотности в Приморье. Об этом сообщает краевое правительство. Пожилых приморцев учат сравнивать и выбирать банковские продукты и услуги, безопасно пользоваться банковскими картами и распознавать финансовых мошенников, жертвой которых пенсионеры так часто становятся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве труда и социальной политики края рассказали, что такие занятия проходят во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения, а помогают пользователям сотрудники Банка России. В ходе обучения предполагается, что пожилые люди смогут повысить уровень своей финансовой грамотности, а также у них сформируются основные принципы и правила принятия решений по использованию финансовых продуктов и услуг.

– На занятиях слушатели курса учатся безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии, а также узнают об основных видах финансового мошенничества и способах похищения злоумышленниками конфиденциальной информации для получения доступа к деньгам, – уточнили в правительстве.

К слову, такие занятия проходят дважды в год. В прошлый раз обучение длилось с января по май 2022 года. Подобные встречи в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы, очень сильно помогают пожилым людям. Вот и сейчас обучение прошли уже более 800 участников. Этот курс новый, учтены все нововведения на рынке, а рассказывают о нем в формате вебинаров. Это значит, что слушатели видят и слышат лектора, участвуют в опросах и задают свои вопросы.

Между тем, как ранее сообщала «Комсомолка», 54-летняя жительница Приморья накануне стала жертвой мошенников. Некто позвонил обманутой и представился сотрудником службы безопасности банка.

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