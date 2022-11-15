На улицах Владивостока установили новые видеокамеры для фиксации нарушений

Особое внимание уделено сложным перекресткам и пешеходным переходам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дорогах Владивостока установили новые камеры. Они будут фиксировать нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу или полосу для общественного транспорта, нарушения стоп-линий, правил поворота и перестроения.

Как рассказали в мэрии, особое внимание компания «Цифровое Приморье» уделила сложным перекресткам и пешеходным переходам: 34 из 126 рубежей контроля в крае расположены на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Также в городе продолжается внедрение «умных» светофоров и пешеходных переходов, весогабаритного контроля, интеллектуального видеонаблюдения.

Где во Владивостоке установлены новые рубежи контроля и какие нарушения ПДД они фиксируют – адреса:

– Адм. Юмашева, 16г. Широта/долгота: 43.12671/ 131.94593. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима.

– Алеутская, 16. Широта/долгота: 43.115595/ 131.882316. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима.

– Алеутская, 57ж. Широта/долгота: 43.122829/ 131.884655. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу общественного транспорта.

– Борисенко, 22. Широта/долгота: 43.101238/131.944712. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

– Борисенко, 42. Широта/долгота: 43.097777/131.954152. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, непредставление преимущества движению пешеходов.

– Волгоградская, 3, стр. 7. Широта/долгота: 43.157241/131.927369. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линий.

– Героев Тихоокеанцев, 12в. Широта/долгота: 43.090014/131.922975. Скоростной режим – 50 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима.

– Интернациональная, 51. Широта/долгота: 43.099271/131.920971. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, непредставление преимущества движению пешеходов.

– Интернациональная, 57. Широта/долгота: 43.100175/131.91984. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, непредставление преимущества движению пешеходов.

– Казанская, 5. Широта/долгота: 43.095421/131.862042. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линий.

– Котельникова, 17. Широта/долгота: 43.12873/131.935558. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Крыгина, 15. Широта/долгота: 43.09324/131.862442. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Ладыгина, 3. Широта/долгота: 43.123753/131.957022. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линий.

– Лермонтова, 60. Широта/долгота: 43.300459/132.063941. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима.

– Лермонтова, 70. Широта/долгота: 43.297403/132.06113. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Луговая, 52а. Широта/долгота: 43.130127/131.941638. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии, нарушение правил маневрирования.

– Луцкого, 21. Широта/долгота: 43.116482/131.896794. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии, непредставление преимущества движению пешеходов.

– Маковского, 30а. Широта/долгота: 43.201735/131.949734. Скоростной режим – 80 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима.

– Народный проспект, 9, стр. 6. Широта/долгота: 43.122989/131.924918. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, непредставление преимущества движению пешеходов.

– Некрасовская, 122. Широта/долгота: 43.132481/131.913564. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии, нарушение правил маневрирования.

– Некрасовская, 82. Широта/долгота: 43.127373/131.910484. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу общественного транспорта.

– Нижнепортовая, 8. Широта/долгота: 43.099087/131.86329. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Новоивановская, 4, стр. 7. Широта/долгота: 43.111627/131.932267. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима.

– Окатовая, 1. Широта/долгота: 43.09886/131.920035. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, непредставление преимущества движению пешеходов.

– Окатовая, 12. Широта/долгота: 43.09956/131.919701. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, непредставление преимущества движению пешеходов.

– Океанский проспект, 117. Широта/долгота: 43.133016/131.901344. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Океанский проспект, 29. Широта/долгота: 43.122172/131.887771. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу общественного транспорта.

– Океанский проспект, 37. Широта/долгота: 43.124522/131.888514. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

– Океанский проспект, 52. Широта/долгота: 43.130026/131.892901. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

– Океанский проспект, 76. Широта/долгота: 43.132228/131.898225. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Пихтовая, 4. Широта/долгота: 43.100393/131.894953. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Проспект 100-летия Владивостока, 18а. Широта/долгота: 43.143011/131.908231. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу общественного транспорта.

– Проспект 100-летия Владивостока, 41. Широта/долгота: 43.151364/131.907571. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу общественного транспорта.

– Проспект 100-летия Владивостока, 9. Широта/долгота: 43.145496/131.905587. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу общественного транспорта.

– Проспект Красного Знамени, 104а, стр. 2. Широта/долгота: 43.123971/131.921789. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Проспект Красного Знамени, 39. Широта/долгота: 43.128161/131.902971. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу общественного транспорта.

– Русская, 48 (эстакада). Широта/долгота: 43.16772/131.915052. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

– Светланская, 105. Широта/долгота: 43.115284/131.907515. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

– Светланская, 123. Широта/долгота: 43.11335/131.912497. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

– Светланская, 35. Широта/долгота: 43.115122/131.888557. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и непредставление преимущества движению пешеходов.

– Светланская, 67. Широта/долгота: 43.113837/131.897904. Скоростной режим – 60 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу и выезд на полосу общественного транспорта.

– Щитовая, 16. Широта/долгота: 43.122696/132.015204. Скоростной режим – 40 км/ч. Фиксирует нарушения скоростного режима и выезд на встречную полосу.

Напомним, недавно «КП – Владивосток» писала, что по городским артериям уже курсирует автомобиль с парконом. Который фиксирует нарушения водителей общественного транспорта и частных авто.

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