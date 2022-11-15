Зарплата военного в зоне боевых действий составит от 200 до 400 тысяч рублей. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье стартовал третий набор в добровольческий батальон «Тигр». В Стройные ряды принимаются мужчины от 18 до 60 лет. Чтобы подать заявление, необходимо обратиться в любое отделение военкомата, сообщили в правительстве края.

После первого шага кандидатов проверят на наличие судимости, обследуют состояние их здоровья и направят документы в региональное ведомство. Из поступивших заявок будут сформированы группы, которые отправятся на боевую подготовку.

– Боевая подготовка проходит в течение одного месяца на полигоне 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. За месяц обучения доброволец получает 200 тысяч рублей: 50 тысяч – на 15-й день обучения, 150 тысяч – «подъемные» – по окончании сборов при подписании трехмесячного контракта для участия в СВО, – отметили в правительстве.

Зарплата военного в зоне боевых действий составит от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от сложности задачи. При этом каждый солдат получит экипировку и снаряжение.

– Все добровольцы батальона «Тигр» будут служить в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ тем же составом, которым проходили обучение в Приморье.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что бойцы отряда «Тигр» получили награды от губернатора Приморья Олега Кожемяко. Они одними из первых приняли участие в боевых действиях. В одном из столкновений с противником приморцы ликвидировали американского наемника.

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