В Дальнегорске в порядок привели здание детской поликлиники

Интерьер больницы. Фото — предоставлено медучреждением

В детской поликлинике Дальнегорска завершился капитальный ремонт. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. На данном этапе специалисты проводят санитарно-гигиенические мероприятия и устанавливают оборудование. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как отмечают в ведомстве, всего лишь через неделю учреждение распахнет свои двери для первых пациентов. В министерстве здравоохранения Приморья уточнили, что поликлиника в Дальнегорске одна из первых вошла в программу модернизации первичного звена здравоохранения – здание износилось почти на 80%.

Вот так сейчас выглядит детская поликлиника Дальнегорска. Фото — предоставлено медучреждением

Трехэтажную постройку полностью отремонтировали, а также изменили оформление.

– Помимо строительных работ в детском учреждении большое внимание уделялось эстетике оформления, соблюдению принципов «бережливой поликлиники», когда разделяются потоки пациентов, создаются комфортные зоны ожидания, график работы специалистов формируется так, чтобы не было очередей, – отметил главврач Дальнегорской больницы Роман Поляков.

Не обошли стороной и маломобильных граждан – все их требования были учтены, закуплены новая мебель и оборудование.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.