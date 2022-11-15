Непрофессиональные танцоры из столицы Приморья поборются за звание лучших

Финал пройдет в субботу, 19 ноября. Фото: Администрация Владивостока

Владивосток – город умных и талантливых ребят, это уже неоднократно доказано. И вот вновь наши подростки соревнуются за звание лучших из лучших. Совсем скоро, в ближайшую субботу, пройдет финал городского танцевального конкурса «Стартинейджер». Как отметили организаторы – управление по делам молодежи мэрии, 19 ноября в итоговом состязании на паркете сойдутся участники шести команд из школ и колледжей дальневосточной столицы. Все они не профессиональные танцоры, а просто большие поклонники такого вида активности.

В финал городского конкурса прошли следующие команды:

– «Азиатско-тихоокеанское радио» (АТР) (центр образования № 28);

– «ХАЙ-ТЭП» (центр образования «Вектор»);

– Dance energy (Энергетический колледж);

– MIX (школа № 47);

– Bunny crew (школа № 48);

– Seven team (школа № 7).

Каждая из групп ранее успешно прошла отборочный этап (прием заявок начался 19 сентября), повысила свои навыки (или как сейчас говорят – скиллы) на профессиональных мастер-классах по танцам и хореографии. И вот теперь настало время побороться за первое место. Самых классных танцоров будет выбирать жюри.

Пройдет финал на одной из главных «молодежных» сцен – в театральном-концертном комплексе «Андеграунд» на Гоголя, 41. Стартует мероприятие в 15:00. Любой желающий может прийти и поддержать ребят, тем более вход бесплатный.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Мандариновое настроение» к нам приходит

«Комсомолка» объявляет новогодний конкурс (подробнее)

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке

Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.