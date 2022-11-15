Главный стадион Владивостока преобразится к 2023 году

Футбольный матч. Фото — Спорт25

Приморские футболисты будут играть на новом искусственном поле. Об этом сообщили в правительстве края. На стадионе «Динамо» во Владивостоке начались масштабные работы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Травяное покрытие здесь заменят на искусственное. В региональном министерстве физической культуры и спорта отметили, что его предоставил Российский футбольный союз Краевой спортивной школе олимпийского резерва (КСШОР). Весь процесс разделен на два этапа: осень 2022 года и весна 2023 года. Сейчас на стадионе демонтируют старое поле, вынимают грунт и подготавливают основание под новое покрытие. Уже в следующем году новый газон уложат и проведут ряд косметических работ.

Работы по замене газона начались. Фото — Спорт25

– По соглашениям между Российским футбольным союзом, КСШОР и региональной спортивной организацией «Динамо» новое искусственное поле будет уложено на стадионе «Динамо». На нем будут тренироваться воспитанники отделения футбола краевой спортшколы, а также будут проводиться матчи Дальневосточной юношеской футбольной лиги, – отметил директор КСШОР Игорь Мыльников.

В комплект искусственного поля, который, между прочим, стоит ни много ни мало – 17 миллионов, входят: скамейки для запасных игроков с навесами и футбольные ворота. Созданные условия позволят поднять подготовку юных приморских футболистов на более высокий уровень. По крайней мере, так считает руководитель КСШОР.

– Наши ребята будут играть на современном, отвечающем всем требованиям поле благодаря совместным усилиям краевого министерства спорта, Российского футбольного союза, регионального спортобщества «Динамо» и поддержке правительства Приморского края.

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