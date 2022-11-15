«Комсомолка» выяснит, что на самом деле происходит с людьми, которые часто подвержены заболеваниям

На радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Здоровый разговор». Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

16 ноября с 10:05 до 10:45 в эфире радио «Комсомольская правда» мы проведем врачебный консилиум с полезными советами от ведущих докторов многопрофильной поликлиники «Профессионал». Поговорим на тему: чем больны на самом деле часто болеющие дети и взрослые? Это не такое уж и редкое явление. Люди то и дело подхватывают простуду или страдают от частых обострений хронических заболеваний дыхательного тракта. Всегда ли в этом виноваты вирусы? В чем причина и как с этим бороться? Узнаем ответы на эти вопросы у специалистов.

Присылайте вопросы на наш WhatsApp +7 (924) 000 -10-03. На них ответят: Владислава Деркач, кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, главный врач сети многопрофильных поликлиник «Профессионал», Тамара Царгородская, лор-врач высшей категории, заслуженный врач России.

Радио «КП»:

90,4 Fm Владивосток

107,2 Fm Находка

99,4 Fm Уссурийск

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