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НовостиВладивосток15 ноября 2022 5:49

«Комсомолка» выяснит, что на самом деле происходит с людьми, которые часто подвержены заболеваниям

Доктора многопрофильной поликлиники «Профессионал» ответят на вопросы жителей Приморья
Максим ГРУЗОВ
На радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Здоровый разговор».

На радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Здоровый разговор».

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

16 ноября с 10:05 до 10:45 в эфире радио «Комсомольская правда» мы проведем врачебный консилиум с полезными советами от ведущих докторов многопрофильной поликлиники «Профессионал». Поговорим на тему: чем больны на самом деле часто болеющие дети и взрослые? Это не такое уж и редкое явление. Люди то и дело подхватывают простуду или страдают от частых обострений хронических заболеваний дыхательного тракта. Всегда ли в этом виноваты вирусы? В чем причина и как с этим бороться? Узнаем ответы на эти вопросы у специалистов.

Присылайте вопросы на наш WhatsApp +7 (924) 000 -10-03. На них ответят: Владислава Деркач, кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, главный врач сети многопрофильных поликлиник «Профессионал», Тамара Царгородская, лор-врач высшей категории, заслуженный врач России.

Радио «КП»:

90,4 Fm Владивосток

107,2 Fm Находка

99,4 Fm Уссурийск

Послушать эфир можно на нашем YouTube-канале по этой ссылке.

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