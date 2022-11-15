Из окон вырывалось пламя: приморец погиб на пожаре в Царевке

На месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия случилась в Приморском крае в минувший понедельник. На пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в МЧС. Подробности – в материале «Комсомольской правд – Владивосток».

Звонок на телефон пожарной охраны поступил в 21:25. На другом конце провода сообщили о возгорании двухквартирного дома в Царевке, что в Шкотовском районе Приморского края. Спасатели сразу же выдвинулись к месту ЧП.

Когда пожарные прибыли на тушение, из окон уже буквально вырывались языки пламени. Чуть позже специалисты обнаружили тело мужчины 1957 года рождения, но уже без признаков жизни.

В МЧС уточнили, что пожар уничтожил около 30 квадратных метров жилья. Всего в тушении было задействовано 3 единицы пожарной техники и 11 человек из числа краевой противопожарной службы.

Чтобы установить причины и обстоятельства случившегося, на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального Следственного комитета.

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