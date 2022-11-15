Замерзающие в здании архитектурного наследия во Владивостоке жильцы почти две недели сидят без тепла

Отопление пропало 5 ноября.

Отопительный сезон во Владивостоке начался в октябре, но из-за аварии в подвале один из жилых домов города остался без тепла. Речь идет о здании на Светланской, 85. На протяжении десяти дней жильцы 47 квартир ходят чуть ли не в шубах, а управляющая компания, по их словам, бездействует.

«МЫ В ОТЧАЯНИИ»

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась жительница дома Людмила Писарева. Она рассказала, что отопления нет с 5 ноября, так как в подвале здания прорвало трубы, а из-за низких температур они мгновенно покрылись корочкой льда. Дом старый, каменный (кстати, это еще и памятник архитектуры), поэтому владивостокцы быстро ощутили холод, ходят по ледяным полам и пытаются согреться как могут.

– Мы в отчаянии. Я живу в этом доме 36 лет и не помню, чтобы перед зимой мы мерзли почти две недели, а УК ничего не делала.

Трубы, по словам нашей собеседницы, гнилые, им необходим ремонт, но «управляйка» только спустя девять дней, 14-го числа, обратилась к сотрудникам МУПВ «ВПЭС».

Кстати, в этом здании расположен детский сад. По словам замдиректора учреждения Светланы Катунцевой, чтобы детки и сотрудники не мерзли, помещение отапливают сами, но это обходится в немаленькие деньги.

Светлана добавила, что работники сада обращались и в государственную жилищную инспекцию, и в саму УК, но результатов это не дало:

– Весь дом уже десять дней не отапливается, а температура на улице понижается с каждым днем, если в ближайшее время вопрос не будет решен, я не знаю, как мы будем справляться.

ЧЬЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

В УК «Комсомолке» ответили, что специалисты компании пытались своими силами устранить аварию, но на это ушло много времени, так как подвал служит офисом, а часть труб забетонирована в пол:

– Мы все откопали, в выходные пытались заварить, но когда дошли до стены, труба начала рассыпаться. В первый рабочий день, 14 ноября, мы отправили заявление в МУПВ «ВПЭС» и ДГК о необходимости провести совместный осмотр. От стены дома на улице – зона ответственности ресурсоснабжающей организации, трогать задвижки и трубы в их колодцах мы не имеем права.

Специалисты «ВПЭС» поделились, что порыв произошел на старой трубе УК, на участках предприятия электросетей никакие неполадки не обнаружены.

– «ВПЭС» совместно с управляющей компанией разобрались в ситуации. В ремонте нуждаются внутренние коммуникации. Этим в данный момент занимаются специалисты УК, – добавили в пресс-службе предприятия.

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