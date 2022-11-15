Прокуратура Приморья вынесла предостережение министру энергетики и газоснабжения

К сетям газораспределения дополнительно подключили 14 жилых домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура напомнила краевому министру энергетики и газоснабжения о недопустимости нарушения закона. По информации представителей ведомства, в 2022 году Приморье может не достичь целей программы газификации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в Приморье наблюдается низкий темп строительства газовой котельной в Уссурийске (70%) и газораспределительных сетей в селе Славинка Спасского района (68%). Таким образом, получается, что цели программы газификации в этом году выполнены всего лишь на 21,1%.

Чтобы улучшить ситуацию, прокурор края напомнил министру энергетики и газоснабжения о недопустимости нарушения законов. В свою очередь правительство Приморья приняло меры к реализации мероприятий по социальной догазификации, к сетям газораспределения дополнительно подключили 14 жилых домов.

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