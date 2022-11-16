«Ботанический атлас» Приморья представили в галерее «Артэтаж»

В экспозицию вошли более 20 лучших рисунков юных приморцев. Фото: МТС

Компания МТС и управление культуры администрации Владивостока сообщают об открытии в галерее «Артэтаж» экспозиции в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Выставка в жанре «ботаническая иллюстрация» посвящена работам одаренных школьников Приморья, вдохновленных творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной.

В экспозицию вошли более 20 лучших рисунков, созданных юными приморскими художниками в рамках регионального этапа конкурса «Поколение М» «Третьяковская галерея – online». Среди них копия работы 15-летней школьницы из Находки Полины Мельниковой «Шиповник», оригинал которой сейчас выставляется в Третьяковской галерее.

Конкурс «Третьяковская галерея – online» проходил в Приморье с 25 апреля по 15 сентября. Для участия необходимо было создать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Приморского края, и загрузить фото или скан работы на сайт «Поколения М». Чтобы ребята могли получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, МТС организовала серию мастер-классов от приморских художников. Также юные живописцы обучались художественному мастерству с помощью размещенных на сайте «Поколения М» видеоуроков.

Посмотреть работы ребят можно в галерее «Артэтаж». Фото: МТС

Всего юные приморцы представили на конкурс более 70 работ. Самыми популярными растениями, изображенными на конкурсных рисунках, стали женьшень и лотос Комарова, а самой востребованной техникой – акварельная живопись. Рекордсменом по количеству представленных на конкурс работ оказалась художественная школа № 1 из Находки, а также студии «Абракадабра» и «Капелька» из Владивостока. Увидеть «ботанический атлас» Приморья в галерее «Артэтаж» можно по 20 ноября включительно.

– В этом году мы получили много интересных работ от приморских школьников на конкурс «Поколение М» «Третьяковская галерея – online». Приморье вошло в топ-3 регионов России по количеству представленных на конкурс работ, и отдельно эксперты оценили качество рисунков. При этом одна из работ отмечена на самом высоком уровне и достойно представляет Приморский край в цифровой ботанической библиотеке Третьяковской галереи. Конкурсы на сайте «Поколение М» продолжаются круглый год, поэтому у талантливых приморцев всегда есть шанс поучаствовать и заявить о себе в любом из творческих направлений – от вокала и танцев до фотографии и живописи. Участие в проекте дает невероятные возможности для одаренных детей из регионов – стажировки у известных артистов, фотографов, дизайнеров, поступление в ГИТИС и собственные художественные выставки. Талантливые дети со всех уголков страны должны иметь равные шансы на успех, и наш конкурс давно служит социальным лифтом для ребят из регионов, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Выставка продлится до 20 ноября. Фото: МТС

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