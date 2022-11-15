Интерес больше, чем после коронавируса: рвутся ли приморцы отдыхать за границей

Паттайя – курортный город Таиланда. Из архива. Фото: Виктория МИНАЕВА

Недавно анонсированные рейсы из Владивостока в Паттайю (аэропорт Утапао, Таиланд) взбудоражили многих. Рейсы под опекой туроператора ANEX Tour будут запущены со 2 декабря 2022 года. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, пользуется ли новый маршрут спросом и повлияла ли нестабильная социально-экономическая обстановка на желание дальневосточника отдохнуть.

Как рассказала Екатерина Гончарова, руководитель офиса продаж Tesla Travel, интерес к новому маршруту в Таиланд после долгого «застоя» высокий. Она пояснила, что компания выступает одним из реализаторов маршрута для клиентов. ANEX Tour в данном случае – туроператор, создавший маршрут, а агентство, подобно магазину, берет этот продукт и продает желающим.

– Спрос огромный. Постоянно звонит рабочий телефон, очень много заявок, менеджеры работают достаточно плотно. Из Приморья давным-давно ничего не летало. Запуск рейсов в Египет не совсем хорошо прошел. Раньше отправляли туристов через Москву, однако теперь можем предложить прямые рейсы. И такая тенденция – высокий интерес – характерна для всех ценовых сегментов. Причем уровень спроса на данный момент обогнал даже аналогичный показатель в постпандемийный период, когда только-только сняли [антиковидные. – Прим. ред.] ограничения, – рассказала Екатерина.

На вопрос о том, отказываются ли туристы от забронированного тура, специалист ответила, что такое бывает. На более поздние даты (например, весной) цены выгоднее, и желающих это привлекает, и в то же время вызывает опасения.

– Из-за нестабильной обстановки в мире, боязни закрытых границ… Кто-то бронирует, кто-то опасается. У туроператора, к счастью, есть возможность бронирования по минимальной предоплате – 25%. Это небольшая сумма, и стоимость можно зафиксировать в валюте тура и доплатить по актуальному курсу, – рассказала глава отдела продаж Tesla Travel. – Чаще всего бронируют вылеты на тринадцать ночей. Это выгоднее по стоимости. Не так много продаж у туров на неделю, их цена незначительно ниже двухнедельного путешествия. Однако некоторые покупают путевку и на cемь дней (по разным причинам). На весну мало бронируют. А вот на новогодние праздники, начало января, ближайшие вылеты пользуются максимальным спросом. В путешествии на даты вплоть до февраля туристы заинтересованы.

Напомним, билетов в продаже онлайн-касс нет. Как ранее писала «КП», запланировать путешествие в Таиланд можно только по турпакету от 6 до 28 ночей. Стоимость начинается от 94 тысяч рублей, в нее входят проживание, трансфер, медицинская страховка.

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Чартерные перелеты из Владивостока в Таиланд запустит со 2 декабря авиакомпания Azur Air

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