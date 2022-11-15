Вдвое меньше времени: что происходит на выделенных полосах в столице Приморья

Среднее время проезда автобусов по загруженным артериям Владивостока сокращается благодаря выделенным полосам. Фото: newsvl.ru

Пока некоторые водители игнорируют выделенные полосы для общественного транспорта во Владивостоке, другие автолюбители и, конечно же, пассажиры положительно оценивают нововведение. Специалисты городской администрации пообщались с жителями дальневосточной столицы, вместе с ними прокатившись в автобусе.

– Рада, что в городе уделяют внимание общественному транспорту и создают для него выделенные полосы. Уже стало комфортнее ездить там, где есть выделенка – намного быстрее, – отмечают пассажиры.

Специалисты мэрии опросили пассажиров. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Водители автобусов считают, что идея с отдельными участками на дороге отличная, такие же нужны и в других частях города, тогда все, кто пользуется общественным транспортом, смогут ощутить комфорт от передвижения по столице Приморья.

А там, глядишь, и те, кто привык ездить на личном авто, смогут пересесть…

В Центре организации дорожного движения отметили, что перед тем, как сделать выделенные полосы, они проанализировали всю транспортную инфраструктуру краевого центра.

Урбанист, участник сообщества «Решение. Город», депутат думы Владивостока Антон Савенко подчеркнул, что эти первые километры – большая победа:

– Наконец принято не простое и популярное, а правильное решение. Транспортные кризисы переживали тысячи городов, однако еще ни один город в мире не построил удобную инфраструктуру, борясь с пробками расширением дорог и не развивая систему приоритета общественного транспорта. Владивосток – не исключение.

Всего за несколько недель, пока люди привыкают к нововведению, автобусы и такси стали передвигаться быстрее. По расчетам ЦОДДа, вскоре в часы пик среднее время проезда сократится на 6-8 минут.

Своим мнением по поводу выделенных участков на дороге поделились и водители автобусов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Раньше всего один километр на Океанском проспекте (от Светланской до Октябрьской) автобусники проезжали за 15 минут, сейчас же время сократилось до семи минут, а это – с учетом остановок. Тут стоит подчеркнуть, что по этому участку проходят больше 20 маршрутов!

От переулка Павленко до поворота в центр города – 1,2 километра, которые во время пробок водители раньше проезжали за 13 минут, а теперь – за шесть. Приятно ведь?

Самый короткий участок выделенных полос, около 260 метров, получился на Светланской. Специалисты Центра отметили, что это место сегодня находится на особом контроле у транспортных инженеров.

– Ведется постоянный мониторинг ситуации, подключены дополнительные дорожные камеры видеонаблюдения. В часы пик работает специальный светофорный режим, который позволяет автомобилям быстрее выезжать из центра, – поделился руководитель ЦОДДа Александр Гревцев.

В будущем планируется организовать более 60 километров специальных выделенных полос. Все это позволит автобусникам двигаться по расписанию.

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