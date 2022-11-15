«Страшная вонь и крысы»: жители Владивостока недовольны мусором после ярмарки

Вот так выглядят улицы после ярмарки. Фото: telegram-канал «Приморье Онлайн».

Муниципальная ярмарка во Владивостоке оставляет после себя неприятные сюрпризы. Жители жалуются на ужасный запах морепродуктов и мусор, который разлетается по улицам. Именно такие сообщения стали появляться в местных Telegram-каналах.

– Уже не знаем, куда писать и к кому обращаться. Может, через вас получится придать огласке данную ситуацию. По адресу: улица Жигура, 3 с пятницы по воскресенье регулярно проходит ярмарка. Постоянный мусор, который разлетается на всю округу. Страшная вонь от морепродуктов! И, как следствие, появляются грызуны, – поделился подробностями житель города.

На фотографиях, которые он приложил к рассказу, видно разбросанные прямо по проезжей части бутылки и пакеты. Но больше людей в комментариях удивило то, что на этом же месте уже продают картошку и не только.

– Там этот уголок уже неделю мясник занимал. Зрелище было еще то. Прямо на бетоне массы здоровые топором рубили, – добавили жители.

Несмотря на общее недовольство, даже здесь не обошлось без юмора:

– Вот же молодцы… сейчас картошка, потом ёлки, потом еще что-то по сезону.

При этом живущие в этом районе люди удивляются, зачем строили киоски рядом, если уличная торговля так и продолжается в странных закутках.

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