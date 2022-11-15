Во Владивостоке продолжают вывозить шины с улиц

Круглосуточно дорожные службы наводят порядок на улицах столицы Приморья. Фото: администрация Владивостока.

Круглосуточно дорожные службы наводят порядок на улицах столицы Приморья. Особенно много работы во время сезонной смены шин, когда дорожникам надо вывозить еще и старые автопокрышки. И за две недели они вывезли их уже с 24 адресов. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

– Каждый автомобилист должен не забывать о том, что старые покрышки должны быть отданы на переработку. В нашем городе сделать это можно как в специализированных компаниях, так и в шиномонтажных мастерских, оказывающих данные услуги. Мы просим горожан не забывать о том, что порядок в городе зависит от каждого из нас. Не надо устраивать свалок из старых колес и разбрасывать их в лесополосе и других местах, а необходимо сдавать на переработку, – отметил руководитель службы «Содержание городских территорий» Николай Насонов.

В итоге уже вывезли автопокрышки с улиц Иртышской, Гамарника, Бородинской, Школьного переулка, Борисенко, Некрасовской, Ватутина, Жигура, Снеговой, Карьерной, Вострецова, Космонавтов, Фадеева, Киевской, Адмирала Юмашева, Чапаева. И это далеко не весь список. С начала года в общей сумме вывезли 1350 тонн шин. И работы всё еще продолжаются.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, как дорожные службы наводят порядок в городе. Масштабный ремонт дорог и пешеходных зон, монтаж остановок, озеленение и санитарная уборка – всё это обязанности предприятия «Содержание городских территорий».

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