Утро во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В среду, 16 ноября, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают день преимущественно без осадков, ветер возьмет направление с юго-запада, а температура воздуха -1...+7°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице без осадков, ветер умеренный северо-западный. Утром температура воздуха -4...-5°C, в течение дня +4...+6°С.

В соседнем Уссурийске также без дождей и снега, слабый до умеренного ветер. Утром здесь на порядок холоднее: -4...-5°C. Днем температура воздуха +3...+5°C.

В Находке переменно облачно, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы -4...-5°C.

Согласно многолетним наблюдениям, самым холодным 16 ноября во Владивостоке было в 1981 году. Тогда температура воздуха составила -13,0 °С. Самым теплым этот день фиксируется в 1957 году: +11,2 °С.

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