Квитанции за отопление стали получать жители Владивостока

Перерасчет сделают, если услуга временно отсутствовала. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты отделения теплоснабжения Приморских тепловых сетей (ПТС, филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») обращают внимание жителей Владивостока на то, что горожанам, чьи дома не оборудованы общедомовыми приборами учета (далее – ОДПУ), уже стали приходить платежные документы за ноябрь с начисленной суммой за полный месяц. Однако в случае предоставления коммунальной услуги с ограничениями по причине ремонта на внутридомовых сетях либо внешних теплотрассах потребителям будет сделан перерасчет на фактическое количество дней, когда услуга оказывалась. Он будет отображен в квитанциях за декабрь в графе «Перерасчет».

Платежные документы за услуги теплоснабжения потребители получают по двум вариантам: в случае установленного ОДПУ в доме жильцы платят по факту, т. е. в ноябре производят оплату за предоставленную услугу в октябре, а в случае отсутствия ОДПУ – по нормативу, в ноябре за ноябрь.

Кроме того, после утверждения Агентством по тарифам Приморского края норматива на отопление за октябрь 2022 года в случаях, когда отопление было фактически подано в октябре 2022 года, будет произведено доначисление в квитанции за декабрь в тех домах, которые не оборудованы ОДПУ.

В случае кратковременного отсутствия коммунальной услуги в течение месяца жителям, оплачивающим услугу по нормативу, будет сделан перерасчет, который будет отображен в квитанциях за декабрь. Перерасчет производится на основании актов от управляющих организаций, которые фиксируют даты непредоставления коммунальной услуги и отправляют их в ДГК. Акты оформляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354.

Потребители, чьи дома оснащены ОДПУ, платят за услуги по факту, с учетом периодов отсутствия коммунальной услуги.

Напомним, дома жителей Владивостока начали подключать к системе центрального теплоснабжения в конце октября. На полное подключение жилого фонда и социально значимых объектов ушло несколько дней.

Отопительный сезон 2022-2023 года, согласно постановлению администрации города, начался с 24 октября. В первую очередь к системе теплоснабжения подключили объекты образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового назначения и жилые дома, где они присутствуют, а с 31 октября тепло стало появляться в домах горожан.

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