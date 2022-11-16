Юные экологи и биологи из Владивостока познают мир науки

В центре теперь есть все необходимое оборудование. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Юные жители Первомайского района Владивостока осваивают экологию, биологию и познают природу в центре дополнительного образования «Эврика». Такая возможность у ребят появилась благодаря гранту, выделенному учреждению администрацией города. Центр закупил все необходимое оборудование для занятий, поэтому разные науки теперь могут освоить около 900 детей.

Пожалуй, самыми популярными направлениями в центре стали естественно-научные. По словам сотрудников, 150 ребят выбрали для себя кружки «Юный эколог», «Юный биолог», «Природа и фантазия» и «Природный мир родного края».

В 2022 году центр защитил проект «Исследовательская планета «Эврика» и выиграл грант. Благодаря этому удалось приобрести комплексные лаборатории. Они позволяют ребятам еще больше погружаться в мир науки, а главное – занятия проходят интересно и увлекательно.

– Мы реализуем все шесть направленностей дополнительного образования, однако нашей «изюминкой» является естественно-научное. Благодаря лабораториям ребята могут самостоятельно исследовать окружающий мир: брать пробы почвы, воды, воздуха и преобразовывать их для своих научных работ. Дети, которые увлечены этой темой, могут почувствовать себя настоящими учеными, – поделилась директор центра «Эврика» Юлиана Орлова.

Важно отметить, что записать ребенка на занятия в «Эврику» на Вязовой, 1 можно при наличии сертификата персонифицированного дополнительного образования. Впрочем, требования одинаковы для всех муниципальных учреждений допобразования. Всего их во Владивостоке работает 13. Среди программ, которые могут освоить юные исследователи, – естественно-научная, туристско-краеведческая, техническая, социально-гуманитарная, художественная и физкультурно-спортивная. Большинство образовательных услуг – бесплатные.

– Для получения сертификата необходимо всего один раз написать заявление для его предоставления. Сертификат сохранится за ребенком до достижения им совершеннолетия. Сделать это можно на сайте персонифицированного дополнительного образования pfdo.ru, – отметила заместитель начальника управления образования администрации Владивостока Анна Кашицына.

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