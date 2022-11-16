«Ростелеком» значительно расширил функционал сайта для операторов

Теперь на сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» значительно расширил функционал специализированного сайта, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Теперь на сайте появились интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

С помощью интерактивной карты можно быстро найти нужный объект, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН, просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нем отображается слева в этом же окне.

«Ростелеком» предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, государственным структурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС и прочее.

– Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов – основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает «Ростелеком». Запуск специализированного сайта для операторов, на котором можно подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторов в получении новых возможностей, в том числе в размещении оборудования на объектах УЦН, – сказал директор по инфраструктурным сервисам ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков.

– Всегда учитываем потребности наших заказчиков, стараемся максимально быстро реагировать на их запросы, поэтому постарались реализовать на специализированном сайте дополнительные возможности, – добавил директор департамента продаж и развития инфраструктурных сервисов ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Тарифы на доступ к комплексу технологических ресурсов сформированы в соответствии с правилами недискриминационного доступа и едины для всех типов пользователей в регионе.

С подробной информацией по срокам обработки заявлений и порядку предоставления доступа можно ознакомиться на сайте.

Деятельность «Ростелекома» по предоставлению комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284.

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