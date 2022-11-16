Заменен грозотрос на одной из ключевых линий электропередачи в Амурской области

«Бурейская ГЭС – Амурская». Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока завершил замену грозозащитного троса на линии электропередачи 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская». Установлено более 18 километров троса. Благодаря проведенным работам повышена надежность транзита электроэнергии Бурейской ГЭС потребителям Амурской области, в числе которых не только жители региона, но и золотодобывающие, горнорудные предприятия и тяговые подстанции Транссиба.

Новый грозотрос, выполненный из сталеалюминиевого провода, характеризуется повышенной механической прочностью и коррозийной стойкостью. Срок его службы составляет не менее 45 лет. Попутно заменена линейная арматура, установлены спиральные соединители.

Грозозащитный трос предназначен для защиты линии электропередачи от грозовых разрядов, которые являются одной из распространенных причин отключения ЛЭП в Приамурье.

ЛЭП 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» обеспечивает переток мощностей Бурейской ГЭС в центральный энергорайон Амурской области, а также участвует в передаче электроэнергии в КНР.

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