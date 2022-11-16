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НовостиВладивосток16 ноября 2022 0:40

В Приморье автомобиль едва не улетел с рухнувшего моста

Участники аварии говорят, что спаслись чудом
Арсений СЕРГЕЕВ
Фото: Виртуальная Находка.

Фото: Виртуальная Находка.

Поздним вечером вторника, 15 ноября, в Приморском крае произошла авария с участием одного автомобиля. Об этом сообщает «Виртуальная Находка». В комментариях бурно обсуждают случившееся. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в селе Новицкое. Когда в крае бушевал тайфун, получивший название «Хиннамрон», мост здесь полностью разрушился. После этого, в сентябре, специалисты сделали здесь объезд, а конструкция до сих пор так и не доступна для проезда.

Судя по всему, автомобилист, который стал героем сводки новостей, об этом не знал. На полном ходу легковой автомобиль протаранил бетонные блоки, которые стоят там, где кончается дорожное покрытие. Дальше – обрыв, и, как говорят местные, достаточно высокий. Остается только догадываться, что могло случиться, если бы на трассе не было блоков.

– Чуть не улетели, бетонные плиты спасли, – пишет автор фотографии с места ЧП.

Между тем сельчане рассказывают, что на этом участке трассы и вовсе отсутствуют предупредительные дорожные знаки, уведомляющие об окончании дороги. Справедливости ради заметим, что они все же есть, но вот беда – установили их специалисты уже непосредственно после съезда. Осложняется обстановка еще и тем, что освещение на этой дороге также отсутствует.

– Там и днем-то не разберешься, а ночью так вообще… – сообщают местные жители.

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