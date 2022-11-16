Социально ориентированный бизнес развивают в Приморье

Обучение длилось шесть месяцев. Фото: центр «Мой бизнес».

45 предпринимателей из Примоья закончили обучение по программе «SOCIAL MBA». Край стал первым в стране, где провели эту акселерационную программу, рассчитанную на социально ориентированный бизнес. Речь идет, например, о помощи пожилым людям и инвалидам, ораганизации дополнительных занятий для детей.

Курс рассчитан на шесть месяцев и включает в себя 22 модуля. За это время предприниматели узнали много нового и полезного. Занятия для них проводили бизнес-тренеры и бизнес-консультанты не только из Владивостока, но и из Москвы и Санкт-Петербурга.

– Слушатели программы изучили темы стратегического и тактического менеджмента, управления бизнес-процессами, налогообложения, юридической безопасности бизнеса, управления продажами, финансов, маркетинга, найма, мотивации и многие другие, – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Приморского края Ольга Кудинова.

Важно отметить, что полученные знания ученики применяли на практике, поэтому к окончанию курса каждый подошел с составленным бизнес-планом, рассчитанным на три года. В завершении программы предприниматели представили свои проекты на инвестиционной сессии, получив обратную связь и поддержку от крупного бизнеса.

Обучение для предпринимателей организовал центр «Мой Бизнес» при поддержке министерства экономического развития Приморского края. 25 ноября во Владивостоке в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы пройдет масштабный форум «Бизнес от сердца». Это главное событие года для социальных предпринимателей. Сейчас проводится регистрация участников. При этом бесплатно присоединиться могут не только действующие бизнесмены, но и все, кому интересна эта тема.

Зарегистрироваться и узнать программу форума можно по ссылке.

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