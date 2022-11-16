«Адмирал» всухую проиграл ЦСКА в Москве

Матч «Адмирала» и ЦСКА прошел в Москве. Фото: ХК «Адмирал»

Приморские хоккеисты сразились со спортсменами ЦСКА 16 ноября (в 2:30 по владивостокскому времени). Игра прошла в Москве в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ее итогом стал счет 2:0 в пользу соперника. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала».

Тяжелый матч выдался у приморцев после ошеломительной серии из пяти побед. Открыть счет московским спортсменам удалось на 11-й минуте. Особо отличился Антон Слепышев. «Моряки» не отчаивались, продолжали атаковать и проверять на прочность голкипера соперника, но сравнять шансы на победу не удалось.

«Моряки» не отчаивались и продолжали атаковать соперника. Фото: ХК «Адмирал»

Несмотря на борьбу «Адмирала», Фредрик Классон сумел пробить ворота Никиты Серебрякова за шесть минут до конца третьего периода. Итогом игры стал счет 2:0 в пользу «армейцев».

– Закономерный исход матча. У нас хватило движения на первый период, а во втором и третьем уже не было такого движения и агрессии. Ничего тут не поделаешь, природу не обманешь. В первом отрезке игры владели инициативой, но за остальные два практически ничего не создали. Соперника – с победой, – отметил главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Следующая возможность проявить себя появится у приморцев уже 18 ноября в Москве. Им предстоит сразиться со спортсменами «Динамо Мск».

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