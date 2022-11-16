Фура перегородила въезд на Золотой мост во Владивостоке

Разбираться в случившемся предстоит компетентным органам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Незначительная авария сковала движение на одной из главных дорожных артерий города. Об этом сообщают участники движения, вставшие в пробку в районе Гоголя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На данную минуту известно, что никто из автомобилистов не пострадал. ДТП случилось на въезде в туннель перед Золотым мостом. Участниками аварии стали кроссовер и габаритная фура. На месте ЧП, которое заблокировало трассу, уже работает полиция.

Другие участники движения сообщают о пробке, которая тянется от торгового центра «Голубиная падь», что на Гоголя.

Разбираться в случившемся предстоит компетентным органам. Автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах города и края.

Напомним, что в дальневосточной столице утром среды, 16 ноября, локомотив протаранил общественный транспорт. По предварительной информации, никто не пострадал.

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