«Черных лесорубов» задержали в Приморье

Специалисты задокументировали незаконную рубку 83 пихт и девяти елей. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Незаконная рубка новогодних деревьев выявлена в Приморье. Об этом сообщили в правительстве края. Лица, причастные к преступлению, найдены, ведется проверка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края уточнили, что обнаружить нарушителей удалось во время совместного рейда полиции с сотрудниками Сергеевского филиала краевого предприятия «Приморское лесничество». А поводом для мероприятия послужила информация от местных жителей о возможной незаконной рубке.

В итоге специалисты задокументировали незаконную рубку 83 пихт и девяти елей, общий объем заготовленной древесины составил более 50 кубических метров, ущерб предварительно оценивается более чем в 630 тысяч рублей. Эксперты осмотрели пни и выяснили, что деревья были взрослые.

Судя по всему, «черных лесорубов» интересовала не только древесина. Верхушки срубленных деревьев они предусмотрительно отпилили и, вероятнее всего, планировали продавать как главный символ Нового года. Однако и здесь есть свои нюансы: чтобы дерево сохранило свой «товарный» вид, ему нужно надлежащее хранение. Если резко занести ель с мороза в теплое помещение, то хвойное осыплется еще до начала реализации, а потом и вовсе высохнет.

– Зачастую лица, которые заготавливают таким варварским способом новогодние деревья, бросают большую часть деревьев на месте рубки, захламляя лес и увеличивая угрозу лесных пожаров, – рассказали в министерстве.

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