Голос известного антигероя вселенной Marvel прозвучит в игре о приморском нацпарке «Земля леопарда»

Скриншот будущей игры. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

К разработке первой и единственной игры о приморском национальном парке «Земля леопарда» присоединился один из известных актеров дубляжа. Его голос вы могли услышать в фильме «Дэдпул», а также в играх «Cyberpunk 2077», «Call of Duty» и «Warcraft». Да, это Петр Гланц-Иващенко.

Как рассказал сам актер, сохранение дальневосточного леопарда и природы важно не только для самого региона, но и всей страны. Петр Гланц надеется, что проект сможет стать частью обучения детей.

– Это не просто игра: здесь можно выполнять научные задания, открывать для себя новое о природе, животных и работе нацпарков. Идея мне очень нравится, тем более что в России ничего подобного еще не создавалось. Мне кажется, что это чуть ли не единственный проект такого масштабного плана. Просто замечательно, что мы сами обращаем внимание на проблемы сохранения редких животных.

Напомним, что разработкой игры «Ориентир: по следам леопарда» занимается независимая российская команда «Дримач». По сюжету главная героиня, студентка Катя Мирошева, отправляется в нацпарк, чтобы пройти практику. Вместе с ней геймеры смогут исследовать территорию заповедника, бороться с браконьерами и встретят самую редкую в мире кошку.

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