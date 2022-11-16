Эквадорские бананы вернулись в Приморье спустя месяц перерыва

Общий вес продукции составил 937 тонн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько партий бананов из Эквадора импортировали в Приморский край после месячного перерыва. Общий вес продукции составил 937 тонн. Последняя поставка числилась в середине октября и составила 846 тонн фруктов.

Как рассказали в Россельхознадзоре, с 7 по 13 ноября межрегиональное управление ведомства проконтролировало ввоз 6 574,5 тонны плодоовощной продукции. Например, из КНР в край за промежуток времени поступило 4 619,5 тонны свежих овощей, фруктов и ягод.

Также сотрудники Россельхознадзора проконтролировали импорт 1 018 тонн репчатого лука из Казахстана.

– Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора к ввозу по результатам карантинного фитосанитарного контроля, – отметили специалисты.

Отметим, что в регионе продолжают расти цены в магазинах. Так, редакция писала про подорожавшую продуктовую корзину, когда цены выросли на 1,8%. При этом овощи в целом подорожали на 15%, а свежие огурцы и помидоры – на 24-26%.

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