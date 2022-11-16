День ДТП с общественным транспортом: на рельсах во Владивостоке еще одна авария

Разбираться в обстоятельствах случившегося теперь предстоит компетентным органам. Фото: Сергей ГАПОН

Вторник, 16 ноября, можно по праву назвать Днем ДТП с общественным транспортом. Утро началось с аварии при участии локомотива и городского автобуса. Чуть позже автомобилисты сообщили об еще одной аварии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На этот раз инцидент произошел на Карской. Водитель автомобиля марки Toyota Ipsum по неизвестным пока причинам не уступил дорогу трамваю. Как итог – автомобиль получил достаточно серьезные повреждения в виде оторванного бампера.

Фото: https://t.me/nnvladivostok.

По предварительной информации известно, что никто не пострадал. Трамвайное движение во Владивостоке из-за аварии приостановили всего лишь на час. Сейчас всё работает в штатном режиме.

Разбираться в обстоятельствах случившегося теперь предстоит компетентным органам.

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